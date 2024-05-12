Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda sadece 3 aracın yer aldığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, Havaalanında il protokolü tarafından karşılandı.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesine ve Çevreyolu arazi inceleme alanına geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü.