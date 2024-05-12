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Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi

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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda sadece 3 aracın yer aldığı görüldü.

Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi mask
Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi
Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi
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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tasarruf tedbirleri doğrultusunda konvoyunda sadece 3 aracın yer aldığı görüldü.

Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, Havaalanında il protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu daha sonra Büyükşehir Belediyesine ve Çevreyolu arazi inceleme alanına geçti.

Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun tasarruf tedbirleri kapsamında bakan konvoyunda 3 minibüsün yer aldığı görüldü.

Bakan Uraloğlu sadece 3 araçla Malatya’ya geldi
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12 May 2024 - 14:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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