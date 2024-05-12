Hakkâri'de kar altında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Hakkâri'nin Bağışlı köyünde yaşayan Davut Kaya isimli bir vatandaş, mantar aramak için dağa çıktığı sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı ve bir kaplumbağayı kar altında sırt üstü mahsur kalmış halde buldu.

Mantar toplamak amacıyla dağa çıkan Kaya, bir türlü aradığı mantarları bulamayınca köyün yakınlarındaki karla kaplı alanda ilerlemeye devam etti. Ancak mantar arayışı, beklenmedik bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Kar altında mahsur kalmış bir kaplumbağayı fark eden Kaya, hemen harekete geçti.

Kaplumbağanın durumunu görünce içinde bir duygu uyandığını ifade eden Kaya, "Allah beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdi" diyerek hemen harekete geçti. Kaplumbağıyı kar altından çıkaran Kaya, onu yeniden yaşam alanına bıraktı.

Olay sonrasında konuşan köy sakini Davut Kaya,

"Her sene olduğu gibi yine buraya mantar toplamaya geliyordum. Ama bir türlü mantarlara rast gelmedim. Biraz daha ilerlerken kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan bir kaplumbağaya denk geldim. Allah’ın beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdiğini anladım. Hemen kaplumbağayı elime alarak yeniden yaşam alanına bıraktım ve bundan dolayı çok mutlu oldum"

dedi.

Davut Kaya'nın samimi ve duyarlı davranışı, bir canlının hayatını kurtarmak için gösterdiği çaba ile takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı