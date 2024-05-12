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Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

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Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Güneş'te meydana gelen en büyük patlamanın ardından Türkiye'de jeomanyetik fırtınaların yol açtığı görsel şölen yaşandı.

Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları mask
Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları
Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları
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Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Güneş'te meydana gelen en büyük patlamanın ardından Türkiye'de jeomanyetik fırtınaların yol açtığı görsel şölen yaşandı.

Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

Bu olağanüstü doğa olayı sonucunda, Kuzey Işıkları ülkemizde de görüldü.

Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kuzeyce köyünde yaşayan fotoğrafçı Ferhat Baba, dün akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan bu muhteşem manzarayı fotoğrafladı. Gökyüzünün dans eden ışıklarıyla adeta büyülenen Baba, kartpostallık görüntüler yakaladı.

Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

Güneş patlamasının manyetik fırtınalara yol açmasıyla oluşan Kuzey Işıkları, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ülkemizde de gözlemlendi. Bu olağanüstü görsel şölen, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.

Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 14:18 - Gündem

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