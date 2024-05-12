Güneş patlamasıyla Türkiye'yi aydınlatan Kuzey Işıkları

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra Güneş'te meydana gelen en büyük patlamanın ardından Türkiye'de jeomanyetik fırtınaların yol açtığı görsel şölen yaşandı.

Bu olağanüstü doğa olayı sonucunda, Kuzey Işıkları ülkemizde de görüldü.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kuzeyce köyünde yaşayan fotoğrafçı Ferhat Baba, dün akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan bu muhteşem manzarayı fotoğrafladı. Gökyüzünün dans eden ışıklarıyla adeta büyülenen Baba, kartpostallık görüntüler yakaladı.

Güneş patlamasının manyetik fırtınalara yol açmasıyla oluşan Kuzey Işıkları, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ülkemizde de gözlemlendi. Bu olağanüstü görsel şölen, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarını büyülemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı