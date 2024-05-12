Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı

Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kişinin belinde silah taşıdığını fark etti.
Yaklaşan polis ekipleri, şahsı durdurarak üst araması yapmak istediğinde şahsın polis kimliği gösterdiği belirlendi. Ancak kimliğin sahte olduğu ortaya çıkınca şahıs gözaltına alındı.
Polis merkezinde yapılan incelemede şahsın taşıdığı silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.