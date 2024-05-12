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Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı

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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kişinin belinde silah taşıdığını fark etti.

Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı mask
Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı
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Adıyaman'da, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, kaldırımda yürüyen bir kişinin belinde silah taşıdığını fark etti.

Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı

Yaklaşan polis ekipleri, şahsı durdurarak üst araması yapmak istediğinde şahsın polis kimliği gösterdiği belirlendi. Ancak kimliğin sahte olduğu ortaya çıkınca şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman'da sahte komiser operasyonu: Şahıs kurusıkı tabancayla yakalandı

Polis merkezinde yapılan incelemede şahsın taşıdığı silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 14:14 - Asayiş

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