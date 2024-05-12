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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı mask
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Kahta Çayı yakınlarında gerçekleşti. Fehmi Bakırcı yönetimindeki 48 YU 176 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolünü sağlayamadı ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, araçta sıkışan Saadet Bakırcı hayatını kaybetti. Sürücü Fehmi Bakırca ise yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Fehmi Bakırcı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Bakırcı'nın ise hastanenin morguna götürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında detaylı inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 14:07 - Asayiş

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