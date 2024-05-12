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Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret mask
Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret
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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Malatya programı kapsamında Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Sami Er ve daire başkanları tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Er ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Bakan Uraloğlu, ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den, şehrin altyapı projeleri ve mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Kaynak: BUSABAH gazetesi
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12 May 2024 - 13:52 Malatya- Siyaset

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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