Bakan Uraloğlu’ndan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Malatya programı kapsamında Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Sami Er ve daire başkanları tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladıktan sonra Başkan Er ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, ziyarette Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den, şehrin altyapı projeleri ve mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: BUSABAH gazetesi