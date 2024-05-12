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Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

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Kocaelispor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine ikinci kez Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi mask
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Kocaelispor'da Mustafa Gürsel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine ikinci kez Ertuğrul Sağlam getirildi.

Kocaelispor'da ikinci Ertuğrul Sağlam dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da 34. hafta alınan Sakaryasapor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevine ise sezon başında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam getirildi. Deneyimli çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kocaelispor, Mustafa Gürsel, Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Trendyol 1. Lig, Sakaryasapor, spor, maç

12 May 2024 - 13:43 - Spor

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