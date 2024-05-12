Hakkari-Çukurca karayolunda minibüs kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Hakkari-Çukurca Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza dün gece saat 01:00 sıralarında Çukurca ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki köprülü köyü, Başak Şen Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Sürücü ve plakası henüz tespit edilemeyen minibüs, Çukurca karayolundaki Başak Şen Köprüsü mevkiinde takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan 6 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Yusuf Erdemir isimli genç ise araç içerisinde sıkıştı. Hakkari'den bölgeye giden AFAD ekiplerinin müdahalesiyle Erdemir'in cansız bedeni sıkıştığı minibüsten çıkartılarak Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı