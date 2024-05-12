Sivas'ın Hafik ilçesindeki tarihi kilise açık artırmayla satışa çıkıyor

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi kilise, açık artırma usulüyle yeni sahibini bulacak.

Surp Garabet Kilisesi olarak da bilinen ve bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan kilise, sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı.

Kilisenin açık artırma ile satılacağı duyurulurken, başlangıç fiyatı 5 milyon TL olarak belirlendi ve her artırmanın 100 bin TL olacağı ifade edildi. Kilise için yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla birçok talep geldiği belirtilirken, açık artırmanın noter huzurunda ve gizlilik esasıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız, kilisenin restore edilmesi gerektiğini ve bu tarihi yapıyı değerli birine vermek istediklerini ifade etti. Yıldız,

"Bu kilise, yıllarca ibadethane olarak hizmet verdiği için gerçekten bu kültüre sahip çıkacak birisinin eline geçmesini istiyoruz"

şeklinde konuştu.

Sivas'ın Hafik ilçesindeki tarihi kilisenin satışıyla ilgili açık artırmanın detayları ve sonucu merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı