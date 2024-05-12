Alanyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.