- Spor

Alanyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Alanyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Alanyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Ümit Öztürk

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Serkan Olguncan görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, alanyaspor, beşiktaş, maç, spor, VAR, Ümit Öztürk, Süper Lig

12 May 2024 - 13:30 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL