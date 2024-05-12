Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazada, 2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı bildirildi.

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkii'nde otoyolda gerçekleşti. İddialara göre, 2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmamışken, kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Servis'e haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldiği ve kaza yerinin savaş alanına döndüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı