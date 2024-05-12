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Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var

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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazada, 2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı bildirildi.

Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var mask
Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var
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Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazada, 2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı bildirildi.

Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mevkii'nde otoyolda gerçekleşti. İddialara göre, 2 TIR ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmamışken, kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Servis'e haber verdi.

Otoyolda zincirleme kaza: 2 TIR ve 5 otomobil karıştı, 6 yaralı var

Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldiği ve kaza yerinin savaş alanına döndüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 May 2024 - 13:27 - Asayiş

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