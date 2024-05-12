Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede, çevre illerden Elazığ'a gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli araç durduruldu.

Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı ve araçta yapılan aramada marşpiyel kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 147,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı