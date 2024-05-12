- Asayiş

Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama mask
Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, aracın marşpiyeline zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede, çevre illerden Elazığ'a gelen ve birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli araç durduruldu.

Elazığ'da zulalanmış uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı ve araçta yapılan aramada marşpiyel kısmına zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 147,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ, Polis, Uyuşturucu, Şüpheli, Tutuklama, İl Emniyet Müdürlüğü, uyarıcı madde ticareti, operasyon, araç

12 May 2024 - 13:23 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL