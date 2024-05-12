Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Tat köyü yakınlarında meydana gelen bir trafik kazasında, bir çocuk da dahil olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. tarafından kullanılan 50 DF 318 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazada sürücü M.A. ve araçta bulunan diğer yolcular Ş.A., A.H.A., H.H.A., S.A., V.A. ve Ş.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli ve Sivas kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, Ş.A. ve S.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Yaralılardan H.H.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı