- Yaşam

Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Eşe Işık, 7 çocuğunu bebeklik döneminde kaybetmiş ve hayatta kalan tek çocuğu olan engelli oğlu Duran'a 40 yıldır 7 metrekarelik bir odada bakmaktadır.

Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor mask
Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor
Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Eşe Işık, 7 çocuğunu bebeklik döneminde kaybetmiş ve hayatta kalan tek çocuğu olan engelli oğlu Duran'a 40 yıldır 7 metrekarelik bir odada bakmaktadır.

Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor

Eşe Işık, 50 yıl önce Ergenuşağı Mahallesi'nde evlendiği eşiyle birlikte 7 çocuk sahibi oldu. Ancak, çocuklarının hepsi bebeklik döneminde geçirdikleri rahatsızlıklar nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Hayatta kalan oğlu Duran ise 2 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu beyin hasarıyla engelli kaldı.

Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor

Eşe Işık, oğlu Duran'a olan sevgisiyle ve anne şefkatiyle 40 yıldır bakmaktadır. Oğlunun hiç yürüyemediğini ve sürekli olarak onun yanında olduğunu belirten Işık, yaşadıkları zorlukları da anlatmıştır. Kendisi de bir kaza sonucu yatalak kalmış ancak oğlunu tedavi ettirebilmek için çare aramamıştır çünkü onun yanında olmayı tercih etmiştir. Eşe Işık'ın gösterdiği sevgi ve fedakarlık, evlat acısının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Bir annenin yürek burkan hikayesi: Engelli oğluna 40 yıldır bebek gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 May 2024 - 13:12 Adana- Yaşam

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