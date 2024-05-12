20 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda tatil olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları ise 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını, ertesi gün, yani 20 Mayıs’ın da tatile eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edildi. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor. Öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları ise 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını, tatile 20 Mayıs’ın da eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.

19 MAYIS TATİL Mİ?

Normal şartlarda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı tarih olan 19 Mayıs günü tatil oluyor ancak 19 Mayıs'ın bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeni ile o gün farklı bir durum yaşanmayacak.

20 MAYIS TATİL Mİ?

Kamuoyunda 20 Mayıs günü tatil olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Ancak o gün okullar açık olacak ve eğitim devam edecek. Ayrıca kamu be özelde çalışanlar da iş başı yapacak.