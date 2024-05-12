Türkiye Tasarım Vakfına açık çağrı Malatya’yı da görün

Türkiye Tasarım Vakfının hazırladığı “ Hatay Master Planı” ile herkesi kendine hayran bırakacak kadar mükemmel bir proje ortaya çıktı. “Unutmak yok umut var, Hatay yeniden canlanıyor” sloganı ile yapılan çalışma, Hataylılar için çok güzel umutlar vadediyor. Fiyaskoların birbiri ardına dillendirildiği Malatya çalışmalarında ise daha Söğütlü Cami’nin projede yer alacağı bile yeni yeni kesinleşti. Malatya, acıları birlikte yaşadığı Hatay gibi yaralarının sarılmasını dört gözle bekliyor.

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha fazla bir zaman geçti. Bu süreçte acıları birlikte yaşadığımız Hatay öyle bir sahiplenildi ki şimdilerde Türkiye Tasarım Vakfının hazırladığı “Hatay Master Planı” ile herkesi kendine hayran bırakacak kadar mükemmel bir proje ortaya çıktı. Malatya özelinde ise daha Söğütlü Cami’nin projede yer alacağı bile yeni yeni kesinleşti. Fiyaskoların birbiri ardına dillendirildiği Malatya çalışmalarına Türkiye Tasarım Vakfının dahil olması ise şu sıralar önemli bir gündem maddesi.

ÇALIŞMALAR YAVAŞ MI İLERLİYOR?

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da belirli alanlarda inşaat çalışmaları devam ederken, çalışmaların yavaş olması tepki getiriyor. Depremlerde en ağır darbe alan şehirlerden biri olan Hatay’da bile 400 inşaat mühendisi ve çok sayıda gönüller tarafından şehrin projesi oluşturulup, halkın beğenesine sunuldu. Malatya’nın yeniden inşasıyla ilgili herhangi bir projenin halkın beğenisine sunulmaması durumun can sıkan tarafını yeniden ortaya koydu.

“UNUTMAK YOK UMUT VAR”

Bu bağlamda Türkiye Tasarım Vakfının hazırladığı “Hatay Master Planı” ile herkesi kendine hayran bırakacak kadar mükemmel bir proje ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yılda hazırlanan çalışma ile şehrin tarih ve anılarla bütünleşmesi planlanıyor. “Unutmak yok umut var, Hatay yeniden canlanıyor” sloganı ile yapılan çalışma, Hataylılar için çok güzel umutlar vadediyor.

TÜRKİYE TASARIM VAKFI NEDİR?

Türkiye Tasarım Vakfı, tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor, genç tasarımcıların gelişmesine destek oluyor ve nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlıyor. Daha iyi bir dünya için tasarım farkındalığı oluşturuyor.

Türkiye Tasarım Vakfı, kamu ve özel sektörün iyi tasarım ile buluşmasını sağlayarak katma değer açığa çıkarıyor ve bu sayede tasarım gücünün Türkiye’nin rekabetçi avantajı olmasına katkıda bulunuyor.

MALATYA’YI GÖRECEKLER Mİ?

Bu bağlamda “Unutmak yok umut var, Hatay yeniden canlanıyor” sloganı ile yapılan çalışma, Hataylılar için çok güzel umutlar vadediyor. Fiyaskoların birbiri ardına dillendirildiği Malatya çalışmalarında ise daha Söğütlü Cami’nin projede yer alacağı bile yeni yeni kesinleşti. Malatya, acıları birlikte yaşadığı Hatay gibi yaralarının sarılmasını dört gözle bekliyor. Türkiye Eğitim Vakfı’nın Malatya için de çalışma yapıp yapmayacağı merak ediliyor.