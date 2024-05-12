Depremzedeler için 'Askıda Çiçek' kampanyasıyla Anneler Günü'nde duygusal anlar

Hatay'da yaşanan depremin ardından deprem bölgesindeki annelere çiçek götürmek isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla birçok yerde "Askıda Çiçek" uygulaması başlatıldı. Bu duygusal uygulamaya Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek geldi.

İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde çiçekçilik yapan esnaf Kubilay Yolay, depremde yaşamını yitiren anneleri unutmamak adına özel bir kampanya başlattı. Maddi imkânları kısıtlı olan vatandaşlar için Anneler Günü'nde "Askıda Çiçek" uygulamasını hayata geçirdi. Bu yürek burkan kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından destek yağdı.

Esnaf Kubilay Yolay, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada,

"Şu an aldığım geri dönüş sayısı bir hayli fazla. Türkiye'nin 81 ilinden geri dönüşler var, bu konuda çok mutluyuz. Umarım daha fazla farkındalık olur, geri dönüşleri bekliyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturabilirsek, o kadar bizim için iyidir. Şu an bir çiçeği daha teslim edeceğiz. Bu çiçek teslimleri bugün, yarın ve pazartesi günü tamamlanmış olacak. Pazartesi gününe uzatmamın sebebi daha fazla geri dönüş olsun istiyorum ki daha fazla anneye ulaşabilelim istiyorum. 20 anne bulabildiysem, 25 anneye tamamlayacağım. Üzerini tamamlayarak ben de katkıda bulunmuş olacağım bu projeye"

dedi.

6 Şubat depreminde enkaz altında kalan ve kendi çabalarıyla kızını, damadını ve torunlarını çıkaran Meryem Ceylan da duygusal bir şekilde konuşarak,

"Beni çok utandırdınız, bu düşünce için size çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdınız. Allah razı olsun sizden. Damadımı kaybettim, torunlarımı biricik kızımı, biricik oğlumu hangisini söyleyeyim, çok duygulandım. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin, Rabbim onları şehitlik mertebesine ulaştırsın. Ben onlardan razıyım, Rabbim onlardan razı olsun"

şeklinde duygularını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı