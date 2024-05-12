Batman'da yapılan operasyonda 121 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da yasa dışı silah ticaretine karşı gerçekleştirilen "Mercek-18" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlar kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar sonucunda Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde bir silah imalathanesinde yapılan aramalarda, 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplamda 121 ruhsatsız tabanca ile çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 4 şüpheli de yakalandı.

Operasyonlar sırasında şu materyaller de ele geçirildi:

21 ruhsatsız tabanca, 155 gövde, 100 üst kapak, 116 namlu, 167 şarjör, 230 kabza kapağı, lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti gibi silah imalatında kullanılan çeşitli araç-gereçler ve malzemeler.

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamalarda yasa dışı silah ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı