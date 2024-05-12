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Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde üç çocuğunu kaybeden bir anne, felaketin acısını ve yaşadıklarını anlattı.

Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri mask
Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri
Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde üç çocuğunu kaybeden bir anne, felaketin acısını ve yaşadıklarını anlattı.

Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri

Hayrullah Mahallesi Hisar Apartmanı'nda yaşayan 5 kişilik Demirel ailesinden sadece anne Ayfer ve baba Osman sağ kaldı. Baba Osman, deprem gecesi işe gitmek için evden ayrıldığını, ancak deprem anında eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olduğunu ifade etti.

Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri

O geceyi "film sahneleri gibi" tarif eden baba, çocuklarını kurtardığını ancak eşinin yaralandığını ve enkaz altında kaldığını belirtti. 36 saatlik bir mücadeleden sonra eşini enkaz altından çıkarttıklarını ve daha sonra da çocuklarını kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Ancak enkaz altından sağ kurtulan olmadı.

Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri

Anne Ayfer ise deprem gecesinin farklı ve güzel olduğunu, çocuklarıyla hiç küs olmadıklarını vurguladı. Ölümlü dünyada kimsenin öfkeli yatmaması gerektiğini, sevginin önemini vurgulayan anne, çocuklarına her zaman sevgisini gösterdiğini ve bu sevginin karşılığını aldığını ifade etti. Pişmanlık duymadığını ve Rabbim'in takdirine razı olduğunu belirtti.

Depremin acılarıyla yüreği yaralı annenin sözleri

Aile, yaşadıkları acıya rağmen devletin ve yardımseverlerin desteğine teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı'na da minnettarlıklarını dile getirdi. Depremin etkisiyle kaybettikleri sevdiklerinin ardından sabırla yaşamaya çalışacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 May 2024 - 11:59 - Gündem

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