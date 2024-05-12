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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da

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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da
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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da

Malatya programı kapsamında Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra vali yardımcıları ve il protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Yazıcı ile valilik makamında bir süre görüşerek; il koordinasyon toplantısına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Malatya programları çerçevesinde; Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve belediye başkanları eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Malatya’da

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12 May 2024 - 11:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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