Anneler Günü'nde tatlıcı anne ve kızları: Aile işinde birlik

Adana'da yaşayan ve üç çocuk annesi olan Zeynep Geyik, annelik ve iş hayatını başarıyla dengeleyerek topluma ilham veriyor. Hem çocuklarına zaman ayırıp onların eğitimine destek oluyor, hem de tatlıcılık işini büyüterek 18 kişiye istihdam sağlıyor.

38 yaşındaki Zeynep Geyik, çocuklarına vakit ayırmak ve kendi mesleğini yapmak arasında bir denge kurarak örnek bir annelik sergiliyor. İlk olarak ortaokul eğitimini tamamlamak için çabalayan Geyik, daha sonra pastacılık mesleğini öğrenmek için çabaladı. Gaziantep'te mesleğini öğrendikten sonra Adana'ya yerleşen Geyik, 6 yıl önce evini satarak kendi iş yerini açtı.

Zorlu bir süreçten geçen Geyik, çocuklarının eğitimini asla ihmal etmedi. Sabahları çocuklarına derslerinde yardım edip ev işlerini halleden Geyik, öğleden sonra iş yerinde müşterilere hizmet vermeye başladı. Zeynep Geyik'in çabalarıyla iş yeri kısa sürede büyüdü ve şu anda 18 kadın ve erkeğe istihdam sağlıyor.

Anneler Günü'nde kızları Sena ve Tuana, annelerine destek olmak için işe geldi ve annelerini çalıştırmadılar. Bu jest, Zeynep Geyik için en güzel hediye oldu. Sena Geyik,

"Eskiden annem bize destek olurken şimdi biz ona destek oluyoruz. Bugün onu çalıştırmayacağız, biz çalışacağız. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

dedi.

Zeynep Geyik'in yaşamı, kadınların iş ve aile yaşamlarını bir arada yürütebileceğini gösteriyor. Aile işinde birlik ve dayanışma, onların başarısının temelini oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı