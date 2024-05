KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

KPSS başvuruları devam ediyor. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular ne zaman sona erecek? Başvuru ücretleri ne kadar? Sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı oturumlarının gerçekleşeceği tarihleri, başvuru zamanını ve sınav başvuru ücretlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu.

SINAVLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

Ayrıca Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde;

MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde;

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek.

SINAV ÜCRETLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) – Başvuru: Her bir oturum için 235 TL yatırılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular 3 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.