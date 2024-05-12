Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

Anneler Günü'nü büyük bir acıyla geçiren Adana'da yaşayan Derin ailesi, anneleri Hayriye Derin'in maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından mezar başında buluştu.

Annelerini kaybetmenin derin acısını yaşayan kardeşler, adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü Seyhan ilçesinde yaşandı. Hayriye Derin'in arabası, motosikletli saldırganların hedefi oldu ve ensesine isabet eden bir kurşun sonucu trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Acı dolu olayın ardından, Derin ailesi Anneler Günü'nde annelerini mezarlarında andı.

Acılı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Derin ailesinin evlatlarından Burak Derin, annesiz kalmış olmanın verdiği derin acıyla yetkililere seslendi. "Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın" diyen Burak Derin, adaletin sağlanması ve suçluların bulunması için yetkililerden gereken adımların atılmasını istedi.

Ancak, aradan geçen 8 güne rağmen olayın failleri hala bulunamadı. Acılı aile, bu durum karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor ve adaletin sağlanması için çaba harcıyor. Anneler Günü'nde annelerini yanlarında olamamanın büyük bir üzüntü olduğunu dile getiren Burak Derin, zamanla bu acıyla başa çıkmaya çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı