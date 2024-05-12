- Yaşam

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

ABONE OL Google News Sayfamız

Anneler Günü'nü büyük bir acıyla geçiren Adana'da yaşayan Derin ailesi, anneleri Hayriye Derin'in maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından mezar başında buluştu.

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti mask
Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti
Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Anneler Günü'nü büyük bir acıyla geçiren Adana'da yaşayan Derin ailesi, anneleri Hayriye Derin'in maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından mezar başında buluştu.

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

Annelerini kaybetmenin derin acısını yaşayan kardeşler, adaletin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü Seyhan ilçesinde yaşandı. Hayriye Derin'in arabası, motosikletli saldırganların hedefi oldu ve ensesine isabet eden bir kurşun sonucu trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Acı dolu olayın ardından, Derin ailesi Anneler Günü'nde annelerini mezarlarında andı.

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

Acılı bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Derin ailesinin evlatlarından Burak Derin, annesiz kalmış olmanın verdiği derin acıyla yetkililere seslendi. "Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın" diyen Burak Derin, adaletin sağlanması ve suçluların bulunması için yetkililerden gereken adımların atılmasını istedi.

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

Ancak, aradan geçen 8 güne rağmen olayın failleri hala bulunamadı. Acılı aile, bu durum karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor ve adaletin sağlanması için çaba harcıyor. Anneler Günü'nde annelerini yanlarında olamamanın büyük bir üzüntü olduğunu dile getiren Burak Derin, zamanla bu acıyla başa çıkmaya çalışacaklarını ifade etti.

Adana’da Anneler Günü'nde annesini kaybeden kardeşlerin acı dolu ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# anneler günü, Adana, Hayriye Derin, maganda kurşunu, motosikletli saldırganlar, vefat, Mezar

12 May 2024 - 11:01 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL