Göz hastalıkları uzmanı uyarıyor: Sahte güneş gözlükleri göz sağlığını tehdit ediyor

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, güneş gözlüklerinin kalitesiz olması durumunda göz sağlığına ciddi zararlar verebileceğini vurguluyor.

Güneş ışınlarının etkisinin daha belirgin hissedildiği yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, güneşten korunma ihtiyacının arttığını belirtiyor. Ancak, ucuz ve kalitesiz malzemelerden yapılmış güneş gözlüklerinin kullanılmasının kesinlikle önerilmediğini söylüyor.

Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış güneş gözlüklerinin göz sağlığına zarar verebileceğini, hatta kalıcı hasarlara neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, güneş gözlüğü seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle, estetik amaçlı üretilmiş farklı renk ve büyüklükteki gözlüklerin tercih edilmeden önce kaliteli ve göz sağlığına uygun güneş gözlüklerinin seçilmesi gerektiğini belirtiyor.

Güneş gözlüğü kullanımının sadece estetik bir amaç taşımadığını, aynı zamanda göz sağlığını korumak için önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Tabar, özellikle güneş ışınlarının neden olduğu zararlı etkilerden korunmak için güneş gözlüğü kullanımının önemli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, güneş ışınlarının uzun süre maruz kalınması durumunda katarakt oluşma riskinin artabileceğini ifade ediyor ve güneş gözlüğü kullanmamanın katarakt oluşum riskini artırabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak, Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, güneş gözlüklerini sadece moda veya estetik amaçlı değil, aynı zamanda göz sağlığını koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı