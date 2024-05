Güneşli günlerde bahar yorgunluğuna karşı beslenme önerileri

Gaziantep'te, kışın yorgunluğunu geride bırakıp güneşli ve sıcak günlerin keyfini çıkarmak isteyenler için diyetisyen Hande Selin Ok, "Bahar yorgunluğu" olarak adlandırılan bu duruma karşı etkili bir beslenme formülü önerdi.

Acıbadem Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, bahar mevsimiyle birlikte pek çok kişinin yorgun, bitkin ve neşesiz hissettiğini belirtti. Bahar yorgunluğu olarak adlandırılan bu durumun, beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Ok'un önerdiği beslenme formülü şu şekilde:

Şeker ve şekerli yiyecekleri azaltın: Günde 2-3 porsiyon taze ve kuru meyve tüketerek şeker ihtiyacınızı doğal yollardan karşılayın.

Bol sıvı alın: Özellikle su tüketimine dikkat edin ve çayınızı limonlu içerek C vitamini alımını artırın.

C vitamini alımını arttırın: Günde bir küçük kase çilek gibi C vitamini açısından zengin meyveleri tercih edin.

Sebze ve meyve tüketimini artırın: Günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketerek enerjinizi yükseltin.

Omega-3 alımını artırın: Haftada iki kez balık tüketerek omega-3 alımınızı artırın.

Tam tahıllı ürünler tercih edin: Beyaz un yerine tam tahıllı ekmek, yulaf, bulgur gibi ürünleri tüketin.

Bol su için: Bol su içerek vücuttaki ödemi azaltın ve bağırsak sağlığınızı koruyun.

Yağlı tohumları tüketin: Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumları beslenme listenize ekleyerek enerji seviyenizi artırın.

Ok'un önerdiği bu beslenme formülüyle bahar yorgunluğuna karşı önlem alabilir ve daha enerjik bir şekilde güneşli günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı