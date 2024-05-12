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Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi ve şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti.

Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti mask
Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti
Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi ve şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti.

Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti

Bu dokunaklı ziyarette, jandarma ekipleri çeşitli hediyeler ve çiçeklerle birlikte anneleri sevindirdi. Ayrıca, ziyaret sırasında bir şehit annesinin doğum günü olduğu öğrenilince, personel tarafından pasta ile sürpriz yapıldı.

Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 10:48 - Yaşam

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