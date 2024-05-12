Anneler Günü'nde Gaziantep jandarması şehit annelerini ve eşlerini ziyaret etti

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personeli, Anneler Günü'nde özel bir etkinlik düzenledi ve şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti.

Bu dokunaklı ziyarette, jandarma ekipleri çeşitli hediyeler ve çiçeklerle birlikte anneleri sevindirdi. Ayrıca, ziyaret sırasında bir şehit annesinin doğum günü olduğu öğrenilince, personel tarafından pasta ile sürpriz yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı