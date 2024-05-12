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Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

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İstanbul'da bir öğretmenin öldürülmesi nedeniyle 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin ek ders ücretlerine kesinti yapılacağı iddia edildi.

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi mask
Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi
Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi
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İstanbul'da bir öğretmenin öldürülmesi nedeniyle 10 Mayıs Cuma günü öğretmenler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin ek ders ücretlerine kesinti yapılacağı iddia edildi.

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde hain bir saldırıda İbrahim Oktugan isimli okul müdürü öldürüldü. Bu kötü olaydan dolayı eğitim sendikalarına üye olan tüm öğretmenler 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemini gerçekleştirdi. Ancak iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesileceği iddia edildi. Peki, iddialar doğruysa kesilecek ücret tutarı kaç TL olacak? 10 Mayıs Cuma günü derse girmeyen öğretmenlerin ek ders kesintisi kaç saat üzerinden hesaplanacak? İşte detaylar...

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

ÖĞRETMENLERE NE KADAR EK DERS ÜCRETİ KESİLECEK?

Bazı kaynaklara göre iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerden kesilecek ücret farkı şu şekilde:
Öğretmenler okulda haftalık 30 saat derse girmekle birlikte toplam 20 saat ek ders ücreti alır. Bir öğretmen öğrencilerine günde 6 saat ders verdiği hesaplanırsa cuma günü iş bırakma eyleminden dolayı yapılacak kesintiyle beraber haftada 24 saat ders vermiş oldu. Bu durumdan dolayı öğretmenler 13 saat ek ders ücretini alacak. Tam bir hesaplama yapacak olursak öğretmenlerin arada 7 saat ders kaybı var. Aynı zamanda yapılacak kesintiyi katarsak 735 TL olacak şekilde ücret kesintisi olur.

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

Öğretmenler 10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemine katıldığı hafta toplam 7 saatlik ek ders ücreti kesilecek. Ek ders ücretlerini 90 TL olarak düşünürsek hesaplama yapıldığında o öğretmenden 630 TL ücret kesilmiş olacak.

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

Öğrencilerine haftada 30 saat ders veren bir öğretmen günde 6 saat dersi var. Bir öğretmenin ek ders ücretini hesaplarsak kesinti yapılamadan haftalık 20 saat ek ders ödemesi yapılıyor. Ancak iş bırakıma eylemine katıldığından dolayı ödeme 12 saat olarak hesaplanıp ödenecek. Bu şekilde öğretmenden 840 TL ek ders ücreti kesilmiş olur.

Öğretmenlerin ek ders ücreti kesilecek mi?

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12 May 2024 - 10:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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