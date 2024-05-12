Malatya’da Söğütlü Cami tartışması Çarşı planında yok muydu? Bakan ne dedi?

Malatya’nın sembol yapılarından biri olan ve 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı için yıkılan Söğütlü Cami için çok tartışma ortaya çıktı. Önce eski belediyenin yerine taşınacağı söylendi, gelen tepkiler sonrasında yerinde yapılacağı ifade edildi, ardından ise çarşı projesinde olmadığı ortaya çıktı. Malatya milletvekillerinin de karıştığı bu tartışmada aslında son noktayı geçen hafta buraya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki koydu.

Malatya’nın sembol yapılarından biri olan Söğütlü Cami, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar nedeniyle yıkıldı. Şimdilerde caminin yerinde bazı çalışmalar sürüyor.

YIKILIP YIKILMAYACAĞI BİLE TARTIŞMA KONUSUYDU

Yıkılıp yıkılmayacağı bile tartışma konusu olan ve sonunda yıkılan, 2 ay önce eski belediye binasının bulunduğu alana taşınması haberi ile gündeme gelen Söğütlü Cami, şimdi yine herkesin dilinde. Yerinin değiştirileceğinin ifade edilmesi üzerine Malatyalılar, yerel yöneticilerin ve imar planlayıcılarının kent meydanını genişletme yerine daraltma eğilimi gösterdiğini ve planların Malatya'nın imar tarihine uygun olmadığını söyleyerek, bu karara sert bir şekilde karşı çıkmışlardı.

“15 AYDIR PLAN YAPIYORLAR, BAKIYORLAR CAMİ YOK”

Gelen tepkilerin ardından caminin yerinde yapılacağı ifade edilmişti ancak geçen hafta itibariyle başka bir tartışma ortaya çıktı. Son olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bu konuda şöyle dedi:

“Geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, plan üzerinde çalışıyorlar. Malatya’nın merkezinde 2 cami var. Biri Teze Camii, biri Söğütlü Camii. Bakan bakıyor, 15 aydır plan yapıyorlar, bakıyorlar cami yok. Nerede? Onların da haberi yok.”

BAKAN ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yapılan ve ulusal kanallarda canlı olarak yayınlanan programda bu konuya da değindi. Bakan Özhaseki,

“Burada biraz da toplumsal bir hassasiyet haline gelmiş Söğütlü Cami var. Vatandaş daha çok Söğütlü Cami’nin önünün açılmasını istiyor. Tarihi bir cami… Yan tarafında yine tescilli bir cami daha var ama ikisi de olsun ve burası büyükçe yapılsın istiyor vatandaş. Ve arka tarafta da çarşılarımız var. Konutlarımız en fazla 4-5 katlı. İş yerlerimiz zemin + 1, 2 gibi. Burada esnaf arkadaşlarımız işlerine bakacaklar. Caminin önü de bu şekilde açılmış olacak”

sözlerine yer verdi.

SON NOKTA KOYULDU

Son olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Söğütlü Camii ile ilgili planın açıklığa kavuştuğunu bildirerek,

“Sayın Bakanımız tarafından 3 Mayıs Cuma günü Malatya'da son plan onaylandı. Söğütlü Camii yerinde yapılacak. Düzayak zeminde olacak, altında pasaj ya da dükkân olmayacak, hacim ve kapasite olarak eskisinden daha büyük olacak. Çarşı merkez planını da yapan mimarımız cami için güzel bir mimari tasarım yaptı. Kıymetli iş insanımız Bayram Kızılaslan Bey de Yeni Cami ile birlikte finansmanını üstlendi. Söğütlü Camii etrafındaki esnafımız da ticari ve mülkiyet çıkarları bakımından zarara uğratılmayacak. Yine merkezde aynı konumda, şerefiyeler de korunarak bir düzenlemeye gidilecek. Bu konuyla alakalı son nokta böylece konmuş oldu. Hayırlı olsun”

diye konuştu.