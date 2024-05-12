Bir annenin fedakarlığı: Böbreğini vererek kızını yeniden hayata bağladı

Elazığ’da böbrek yetmezliği tanısı konan ve diyalize girmeye başlayan Gözdenur Çelik, annesinin böbreği ile hayata tutundu. Böbreğini seve seve verdiğini dile getiren fedekar anne, böbreğinin uyması için dua ettiğini ve her çocuğu için bunu yapabileceğini söyledi.

Elazığ’da yaşayan 26 yaşındaki Gözdenur Çelik, çocukken böbrek hastalığı teşhisi kondu. 20 yaşına geldiğinde böbrekleri iflas etti ve yoğun bakıma alındı. Birkaç kez kalbi duran ve hayata geri dönen Gözdenur, 2,5 yıl boyunca diyalize girdi. Nakil için sıraya giren Gözdenur için ailesi doku örneği verdi. Uygun doku bulununca annesi Hatice Çelik (63), hiç tereddüt etmeden ameliyat masasına yattı ve böbreğini seve seve kızına verdi. Gözdenur, annesinin bu fedakarlığına karşılık,

"Herkes çocuğunu bir kere doğurur ama annem beni iki defa doğurdu. Birinci de doğurdu, ikincisinde yaşattı. Bunu karşılıksız yapabilecek tek kişi annedir"

dedi.

Çocukluğundan beri böbrek sorunu yaşadığını belirten Gözdenur, sürekli diyalize girmenin ve nakil beklemenin hayatını kısıtladığını ifade etti. Annem, babam ve ağabeylerinin doku verdiğini ancak uygun bir kadavra bulunamadığını ve Covid nedeniyle naklin ertelendiğini dile getirdi. En sonunda annesinin böbreğini alarak nakil olduğunu ve annesinin sayesinde hayata yeniden bağlandığını söyledi.

Gözdenur'un annesi Hatice Çelik, kızına böbreğini vermenin seve seve yaptığı bir fedakarlık olduğunu belirtti. Anneliğin özel bir duygu olduğunu ve her anne gibi kendisinin de bu fedakarlığı yapabileceğini vurguladı. Gözdenur'un yaşadığı zorlu süreçte dua ettiğini ve kızının sağlığı için Allah'a yalvardığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı