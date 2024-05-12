Doğanşehir Yeşilyurt Battalgazi Arapgir Bugün bu saatlere dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 08.30 ila 16.30 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Sürgü, Hudut, Erkenek, Karanlıkdere, Karşıyaka, Esentepe, Altıntop, Günedoğru, Güzelköy, Kurucaova, Kelhalil, Reşadiye, Kolköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Karaköy, Yarımcahan, Bulgurlu, Meydanbaşı, Karahan mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü, Aktaş, Boğazlı mahallelerine,

Bugün 11.30 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere, Erkenek mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Kadıçayırı, Toygar, Adagören, Karakaşçiftliğiköyü, Bahçelievler mahallelerine,

YARIN YAŞANACAK KESİNTİLER

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi, Seyran, Koşu, Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Kiltepe, Çavuşoğlu, Çarmuzu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar, Şuğul, Yenice, Çaybaşı, Balaban, Hisarcık, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Güdül, Ilıca, Ozan, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yavuzlar, Günerli, Hisarkale, Yeşiltaş, Ağılbaşı, Kerimli, Sakarya, Barındır, Kölükler, Başkaya, Kuzpınar, Doğantepe, Çatalbahçe, Kayadibi, Çınar, Taşolar, Taşevler, Üçpınar mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eğnir, Suceyn, Sugeçti, Çiğnir, Yeşilyayla mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.