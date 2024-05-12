Malatya ve çevresine uyarı

Malatya’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yağış anında orta ve yer yer kuvvetli eseceği ifade ediliyor.

Ayrıca yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de bildirildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Akçadağ: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Arapgir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Arguvan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Battalgazi: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Darende: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Doğanşehir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Doğanyol: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Hekimhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Kale: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kuluncak: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Pütürge: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Yazıhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Yeşilyurt: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece olacak.