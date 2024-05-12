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Malatya ve çevresine uyarı

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Malatya’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Malatya ve çevresine uyarı mask
Malatya ve çevresine uyarı
Malatya ve çevresine uyarı
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Malatya’da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Malatya ve çevresine uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Malatya ve çevresine uyarı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yağış anında orta ve yer yer kuvvetli eseceği ifade ediliyor.

Malatya ve çevresine uyarı

Ayrıca yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de bildirildi.

Malatya ve çevresine uyarı

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
Merkez: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Akçadağ: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,
Arapgir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Arguvan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Battalgazi: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,
Darende: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Doğanşehir: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Malatya ve çevresine uyarı

Doğanyol: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,
Hekimhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,
Kale: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,
Kuluncak: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Malatya ve çevresine uyarı

Pütürge: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Yazıhan: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,
Yeşilyurt: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece olacak.

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12 May 2024 - 09:17 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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