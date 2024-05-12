12 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Sıhhat Eczanesi
Emeksiz Cad. No:3/1 altgeçit yanı beden mağazası yanı
24 saat açık
Tarık Eczanesi
Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı mah kırkgöz caddesi hasırcılar yolu opet devamı
24 saat açık
Cengiztopel Eczanesi
Cengiztopel Caddesi Üçgen Park Karşısı
24 saat açık
Güngör Eczanesi
Fahri Kayahan Bp Petrol karşı girişi Çarşı market yanı Güngör Caddesi Karakavak
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.