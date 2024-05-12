- Sağlık

12 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

12 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Sıhhat Eczanesi
Emeksiz Cad. No:3/1 altgeçit yanı beden mağazası yanı
24 saat açık

Tarık Eczanesi
Özalper Mah. Özalper Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık

Betül Eczanesi
Alacakapı mah kırkgöz caddesi hasırcılar yolu opet devamı
24 saat açık

Cengiztopel Eczanesi
Cengiztopel Caddesi Üçgen Park Karşısı
24 saat açık

Güngör Eczanesi
Fahri Kayahan Bp Petrol karşı girişi Çarşı market yanı Güngör Caddesi Karakavak
24 saat açık
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12 May 2024 - 09:04 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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