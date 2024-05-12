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Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı

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Kayseri'de Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp kaçan ve yaralanmasına neden olan İ.T. (23), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera ve alan incelemeleri sonucunda yakalandı.

Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı mask
Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı
Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı
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Kayseri'de Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp kaçan ve yaralanmasına neden olan İ.T. (23), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera ve alan incelemeleri sonucunda yakalandı.

Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı

İ.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı

Olayda yaralanan polis memuru H.U.'nun tedavisinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Bu kapsamda, polis memurunun sağlık durumuyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmayı sürdürüyor.

Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 May 2024 - 08:45 - Gündem

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