Kayseri'de polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı ve tutuklandı

Kayseri'de Esenyurt Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis memuru H.U.'ya aracıyla çarpıp kaçan ve yaralanmasına neden olan İ.T. (23), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera ve alan incelemeleri sonucunda yakalandı.

İ.T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan polis memuru H.U.'nun tedavisinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Bu kapsamda, polis memurunun sağlık durumuyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı