- Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, maç, hazırlık, spor, ismail kartal, Süper Lig

12 May 2024 - 08:42 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL