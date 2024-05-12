Elbistan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda saat 01:10 sularında gerçekleşti.

63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.

Olayı gören vatandaşların hızlı müdahalesiyle sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında detaylı bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Trafik kazasının yaşandığı bölgede önlemler alınarak trafiğin akışı sağlanmaya çalışıldı.

Kamuoyuna daha fazla bilgi verilene kadar kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve yaralıların durumuyla ilgili detaylar netlik kazanmayı bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı