12 May 2024 - 00:03 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 12 Mayıs 2024 Pazar Resmi Gazete kararları

12 Mayıs 2024 Pazar tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 12 Mayıs 2024 Pazar Tarihli Resmi Gazete kararları…