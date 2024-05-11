Son Dakika! Malatya’da tren kazası

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde tren kazasının meydana geldiği bilgisi verildi. Dilek Mevkii’sinde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile trenin çarptığı belirtildi. Otomobilin içerisinde bulunan 1 kişinin ise ehliyeti olmayan henüz 17 yaşındaki Alper Efe Eroğlu olduğu bilgisi bulunuyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde tren kazası meydana geldi. Hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise ehliyeti olmayan, henüz 17 yaşındaki Alper Efe Eroğlu olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.