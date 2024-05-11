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İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

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Üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için sınav maratonu başladı. Üniversitelere yerleşmek isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek aldıkları puan ile üniversite tercihi yapacak. Peki İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü kaç puan ile öğrenci alıyor? Detaylar haberimizde…

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor mask
İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor
İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor
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Türkiye'de bir üniversiteye kayıt olmak isteyen öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek aldıkları puan ile üniversite bölüm tercihlerinde bulunuyor. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne kayıt yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor? İşte İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban puanı:

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ TABAN PUANI

İnönü Üniversitesi 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavda Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne 40 kontenjan ile 40 öğrenci alımı yaptı. Bölüme yerleşen son kişinin puanı, yani bölümün taban puanı ise 298,80 olarak karşımıza çıkıyor. ÖSYM tarafından verilen bu bilgiye göre bu bölüme yerleşmek isteyen öğrencinin, YKS’den en düşük 298,80 puan alması gerekiyor. Tabii bu bölümün kontenjanına ve bölüme tercih yapacak öğrenci sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda en yüksek puanı alan ve bu bölümü tercih eden öğrenciler puan sırasına göre alınıyor.

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç sınavın geneline verilen isimdir. Bölümler bu sınav puanlarına göre veya ortalamasına göre öğrenci alımı yapıyor. Bu ortalamalar ise bölümden bölüme değişiklik gösteriyor.

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

BESLENME VE DİYETETİK MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Beslenme ve Diyetetik Bölümünü başarı ile bitiren öğrencilere ‘Diyetisyen’ unvanı verilir ve öğrenciler, bu meslek yolunda ilerleme fırsatı bulabilirler. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra Biyokimya, Anatomi, Fizyoloji, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisansüstü eğitim alabilir.

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

Bu bölüm mezunları insanlara vücut yapılarına göre özel diyet programları hazırlar ve beslenme şekillerini, alışkanlıklarını takip ederek insanların daha sağlıklı yaşamaları için beslenme programı düzenler.

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?

Genellikle diyetisyenlerin fazla kilo problemi olan insanlara beslenme programı hazırladıkları gibi yanlış bir bilgi bulunsa da herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm insanlar doğru ve sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyar. Diyetisyenler tüm insanların sağlık ve beslenme durumunu kontrol eder, özel diyetler düzenler, çeşitli egzersizler önerir. Yani diyetisyenlerin zayıflamak isteyenlere çözüm olan insanlar olarak görülmemesi gerekir.

İnönü Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kaç puanla öğrenci alıyor?
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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11 May 2024 - 23:22 Malatya- Eğitim

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