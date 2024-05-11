Malatya’da esnafa ihbar tutanağı gitti hatta 4 gün izin verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Esnafa ‘Sözleşmemizde belirtilen alan ve metrekare sınırını aşarak, yapının önüne eklenti, işgal yaptığınız tespit edilmişti’ gerekçesiyle esnafın konteynerlerinin önündeki eklentileri kaldırmaları için 4 gün süre verdi.

Zabıtanın ihbar tutanağı üzerine toplanarak eylem yapan esnaf, “Seçimden önce bize yerleriniz güzel olmuş diyenler, şimdi bunları kaldırmamızı istiyor” sözleriyle sitem etti. Esnafın yaptığı eyleme CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Malatya il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de destek verdi.

“MALATYALILAR DEPREM SONRASI KENTİ TERK ETMEYEREK AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR”

Deprem sonrası iş yeri bekleyen Malatya esnafının bu sorununun hala çözülemediğini dile getiren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

“Malatyalılar deprem sonrası kenti terk etmeyerek ayakta kalmaya çalışıyor. Her yeni iş yeri açan ve konteynerde hizmet vere esnafa Malatya’yı terk etmedikleri ve ayakta tutmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Burada cadde boyun yer alan esnafın her birinin uzmanlık alanları var. Nereye giderlerse gitsinler bu konteynerden daha büyük iş yapabilecek yeteneğe sahipler ama Malatya’ya sahip çıkmak ve bu şehri büyütmek için gitmiyorlar.”

“ESNAFIN EKMEĞİYLE OYNATMAYIZ”

Yıldız, Malatya’da depremden sonra insanların en büyük ihtiyaçlarının evlerine ekmek götürmek, ikinci ihtiyaçlarının ise barınma olduğuna dikkat çekerek,

“Şehri yönetenlerin liyakatsizliği yüzünden Malatyalılar ne ev sahibi olabildi ne de derme çatma bir iş yeri sahibi olabildi. 21 metre konteyner verdikleri hatta veremedikleri için kendi imkânlarıyla buraya konteyner kuran esnaf ayakta durmaya çalışıyor. Malatya’nın her derdi bitti, konteynerde ekmeğini kazanmak isteyen esnafın işgaliyesi mi kaldı? Dükkânın önündeki güneşlik ve yağmurdan korunmak için yaptırdığı sundurmayı kaldırsın diye esnafa yazı geliyor ve pazartesi gününe kadar süre veriliyor. Çay ocağı açmış, çay satıp evine ekmek götürsün diye kapısının önüne iki tane sandalye koymuş, siz Malatya’nın tüm sorunlarını halletmiş gibi esnafın ekmeğiyle oynuyorsunuz. Esnafın ekmeğiyle oynatmayız. Malatya’da depremden sonra bir belirsizlik var, rezerv alan ve ne kadar parayla ev sahibi olacağı belli değil, yaşama hakkı elinde yok, şehri ayakta tutmaya çalışan 4-5 esnaf kalmış ve günlük yevmiyle ayakta durmaya çalışıyor. Destek olmuyorsunuz bari köstek olmayın. Malatya bu esnafla büyüyecek, bu kenti küçültmelerine izin vermeyeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

Yıldız, esnafa Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından gönderilen ihbar tutanaklarını da yakarak, “Sizin yazdığınız tutanaklar hükümsüzdür” dedi.

“BİZE BİR YILDA İŞ YERİ VERECEKLERDİ HANİ NEREDE?”

Tecde Mahallesi’nde konteynerde esnaflık yapan Özkan Ateş, “Burada konteynerler kurulurken sınırlar gösterildi.

“Lokantacısınız, müşteriniz kapının önünde gölgede otursun. Ürünlerinize yağmur gelmesin” denildi. Bugün söyleyen o isim yok. Arıyoruz belediye başkanının durumdan haberi yok. Zabıtaya soruyoruz “bilmiyoruz” diyorlar. Sizi kim gönderdi bize? Burası Yeşilyurt’un bölgesi, tutanak Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, kimden geldiği belli değil. Keyfi bir olay, burada mağduriyet var. Bize bir yılda iş yerleri yapılacaktı. Hani nerede?”

dedi.

“BORÇ ALARAK BUNLARI YAPTIK ‘KALDIRIN’ DİYORLAR”

Konteynerde lokanta işleten Muğdat İnce ise kendilerine söylenen alan çerçevesinde borç alarak dükkânlarının önündeki eklentileri yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz ilk başta “Bir çivi bile çakılmayacak” dediler. Ben lokantacıyım; mangal, tezgâh, dolap var. Müşteri oturtacak yerim yok. Moralimiz zaten gitmiş, buna mı yanalım, eve ekmek götürme derdine mi yanalım? “Bir önceki müdür izin vermişti, şimdiki müdür izin vermiyor” deniliyor. Biz hangi müdüre uyalım. İzin verildi, sınır çizildi. Söylenen yere kadar yaptık. Bende 20 kalem ürün var, bana illa ki dolap ve oturacak yer lazım. Kendi imkânlarımızla bunu yaptık. Geçen kış yaptığımız çalışmalarla biriktirdiklerimiz ve borç alarak bunları yaptık, şimdi “Kaldırın” diyorlar.”

Kaynak: BÜLTEN