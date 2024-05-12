Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir dönem başlıyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:
İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU ÖNGÖRÜLERİ:
Pazar, 12 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Rüzgar hızı saatte 26 kilometreye kadar ulaşabilecek. Toplamda 9.4 milimetre yağmur bekleniyor.
Pazartesi, 13 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 15°C olacak. Yağışlı bir gün geçireceğiz, toplamda 5.3 milimetre yağış bekleniyor.
Salı, 14 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, ancak yağış miktarı oldukça düşük olacak.
Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gökyüzü bulutlu, ancak yağış beklenmiyor.
Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu, hafif yağışlar olabilir.
Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gökyüzü bulutlu ve hafif yağışlar bekleniyor.
Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor.
Malatya'da önümüzdeki hafta genel olarak yağışlı bir hava bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.