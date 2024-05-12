Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir dönem başlıyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU ÖNGÖRÜLERİ:

Pazar, 12 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Rüzgar hızı saatte 26 kilometreye kadar ulaşabilecek. Toplamda 9.4 milimetre yağmur bekleniyor.

Pazartesi, 13 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 15°C olacak. Yağışlı bir gün geçireceğiz, toplamda 5.3 milimetre yağış bekleniyor.

Salı, 14 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, ancak yağış miktarı oldukça düşük olacak.

Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gökyüzü bulutlu, ancak yağış beklenmiyor.

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu, hafif yağışlar olabilir.

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gökyüzü bulutlu ve hafif yağışlar bekleniyor.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gökyüzü parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor.

Malatya'da önümüzdeki hafta genel olarak yağışlı bir hava bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi