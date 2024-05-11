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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

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Malatya, 12 Mayıs Pazar günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ziyaretiyle hareketlenecek. Bakan Uraloğlu'nun Malatya programı, şehrin altyapı projeleri ve ulaşım konularında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere bir dizi önemli ziyareti içeriyor.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor! mask
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'da
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12 Mayıs Pazar günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'ya geliyor. Bakan Uraloğlu'nun programı şu şekilde:

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

Saat 11:00'de başlayacak olan Malatya Valiliği Ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı ile günün ilk etkinliği gerçekleşecek.

Ardından saat 12:15'te Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak ziyarette, şehrin altyapı projeleri ve mevcut durumu masaya yatırılacak.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

Saat 13:30'da Malatya Çevre Yolu'nda gerçekleştirilecek olan arazi incelemesi ve basın açıklamasıyla, şehrin ulaşım sorunlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılacak.

Programın son durağı ise saat 14:30'da AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na yapılacak ziyaret olacak.

Bakan Uraloğlu'nun Malatya'daki bu ziyaret programı, şehrin altyapı projeleri ve ulaşım konularında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek önemli bir dizi ziyareti içeriyor.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

Kaynak: Haber Merkezi

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11 May 2024 - 22:33 Malatya- Gündem

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