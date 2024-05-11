Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

12 Mayıs Pazar günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'ya geliyor. Bakan Uraloğlu'nun programı şu şekilde:
Saat 11:00'de başlayacak olan Malatya Valiliği Ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı ile günün ilk etkinliği gerçekleşecek.
Ardından saat 12:15'te Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak ziyarette, şehrin altyapı projeleri ve mevcut durumu masaya yatırılacak.
Saat 13:30'da Malatya Çevre Yolu'nda gerçekleştirilecek olan arazi incelemesi ve basın açıklamasıyla, şehrin ulaşım sorunlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılacak.
Programın son durağı ise saat 14:30'da AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na yapılacak ziyaret olacak.
Bakan Uraloğlu'nun Malatya'daki bu ziyaret programı, şehrin altyapı projeleri ve ulaşım konularında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek önemli bir dizi ziyareti içeriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.