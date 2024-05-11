Ulaştırma Bakanı Uraloğlu yarın Malatya'ya geliyor!

12 Mayıs Pazar günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'ya geliyor. Bakan Uraloğlu'nun programı şu şekilde:

Saat 11:00'de başlayacak olan Malatya Valiliği Ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı ile günün ilk etkinliği gerçekleşecek.

Ardından saat 12:15'te Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne yapılacak ziyarette, şehrin altyapı projeleri ve mevcut durumu masaya yatırılacak.

Saat 13:30'da Malatya Çevre Yolu'nda gerçekleştirilecek olan arazi incelemesi ve basın açıklamasıyla, şehrin ulaşım sorunlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılacak.

Programın son durağı ise saat 14:30'da AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na yapılacak ziyaret olacak.

Bakan Uraloğlu'nun Malatya'daki bu ziyaret programı, şehrin altyapı projeleri ve ulaşım konularında yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere gerçekleştirilecek önemli bir dizi ziyareti içeriyor.

Kaynak: Haber Merkezi