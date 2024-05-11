- Asayiş

Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Sürgü Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 2  kişi yaralandı.

Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha! mask
Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!
Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Ramazan K. idaresindeki 27 VH 663 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü Ramazan K. ile Burak Y. yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da korkutan bir kaza haberi daha!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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11 May 2024 - 22:27 Malatya- Asayiş

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