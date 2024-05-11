MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hayatlarını çocuklarına adayan, karşılıksız sevginin müstesna temsilcileri olan annelerimizin ‘Anneler Günü’nü büyük bir sevinç ve heyecan içinde kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“ANNELERİMİZİN ÜZERİMİZDEKİ HAKLARI ÇOK FAZLADIR”

“Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren; sevgi ve şefkatle evlatlarını yetiştiren, her türlü tehlike ve sorunlara karşı biricik manevi sığınağımız olan annelerimizin üzerimizdeki hakları çok fazladır” diyen MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Fedakârlık abideleri olan annelerimiz, hayatları boyunca ailelerinin yaşaması ve çocuklarının var olabilmesi için takdire şayan bir çabayı hiç düşünmeden ve hesapsız bir şekilde yerine getirmişler ve kendilerinden sonraki nesillere bu kutsal görevin nasıl taşınacağını öğretmişlerdir.

Milletimizin gelecekte çok daha güçlü bir şekilde var olabilmesi, nesillerin sağlıklı, şuurlu, vicdanlı ve milli değerlere bağlı bir zihniyetle meselelere odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime ve terbiyeye bağlı olacaktır. Bu terbiyede hiç şüphesiz ilk ve en etkili olan kişiler; yani annelerimiz geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır.

Vatanımızın devamlılığı, birliği ve bağımsızlığı uğruna aziz evlatlarının şahadet haberlerini metanet ve vakarla karşılayan, elleri öpülesi annelerimiz başta olmak üzere; Kimi zaman en büyük varlığımız kimi zamansa en boynu bükük yokluğumuz olan, yaşayan ve ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN