Vali Yazıcı 2’nci Organize Sanayi bölgesini gezdi

Vali Yazıcı; fabrika ziyaretlerine ilk olarak, kumaş kesimi ve dikimi sonrası elde edilen kıyafetleri ihracat eden Kübra Tekstil fabrikasıyla başladı. İşletme sahibi Mehmet Akbalık’tan fabrikanın üretim kapasitesi ve işleyişle ilgili bilgi aldı.

İŞLETME SAHİPLERİNİN TALEP VE GÖRÜŞLERİ ALINDI

Akabinde Vali Yazıcı; su deposu, doğalgaz bacası imalatlarıyla yurt içi ve yurt dışına satış yapan Ekomaxi Yağız Firmasını ziyaret ederek, işletme sahibi Osman Yağız'dan üretim ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Yazıcı; helva, lokum, reçel, kakaolu fındık kreması, konfiseri çikolata, susam, tahin vb. ürünleri üreten, hem yurt içi hem de yurt dışı satışları mevcut olan Özgözde Helva Fabrikasını ziyaret ederek, üretim ve pazarlamaya dair fabrika ortaklarından Tuncay Kayhan ve Mustafa Kayhan’dan bilgi aldı.

Son olarak Vali Yazıcı, yurt içi ve yurt dışına satış yapan Karda Dondurma fabrikasını ziyaret ederek, işletme sahibi Hamdi Arı’dan üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgelerinin ilimizin gelişimi ve iş istihdamı açısından önemine değinen ve fabrikalara yapmış oldukları ziyaretlerle üretim faaliyetlerini yerinde görüp işletme sahiplerinin talep ve görüşlerini alarak istişarelerde bulunan Vali Yazıcı, fabrika yönetimine ve çalışanlarına kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.

Kaynak: BÜLTEN