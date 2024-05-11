Medeniyete yön veren en önemli 10 buluş

İnsanlık var olduğundan beri hayatı kolaylaştıracak birçok buluş gerçekleştirildi. Bazı buluşlar ise geçmiş nesillere yön verdiği gibi geleceğin de yaşayış şeklini belirledi. Merak duygusu ve hayatı kolaylaştırma çabası insanlığı ve uygarlıkları bu noktaya getirdi. İşte geçmişten günümüze kadar gelen ve medeniyete yol gösteren 10 icat:

1-TEKERLEK

Geçmişte kesilen ağaç gövdelerinin üzerlerindeki cismi hareket ettirmesi için tasarlanan ve günümüze kadar geliştirilerek hayatımızın vazgeçilmez noktalarına gelen bir icattır. Günümüzde sürekli olarak kullandığımız arabalara, yük ve yolcu taşımak için kullanılan trenlerde geliştirilip kullanıldı.

2-MATBAA

MS 593’te ilk kez Çin’de kurulan matbaa MS 700’de ilk gazetesini pekinde çıkarttı. Önemli bir unsur olan yazının yazılmasını oldukça kolaylaştıran matbaa bilginin de yayılmasını kolaylaştırdı. Günümüzde halen gazete, dergi, broşür gibi birçok ürünün üretiminde büyük önem taşıyor.

3-ELEKTRİK

1752 yıllarda bulunan günümüze kadar gelen ve etrafımızdaki birçok cihazın çalışmasını sağlamaktadır. Günümüze kadar üretim çeşitliliği geliştirilmiş ve birçok yol sayesinde elektrik üretmek mümkün hale geldi.

4-TELEFON

Alexander Graham Bell tarafından bulunan 1880 yılardan günümüze kadar gelen telefon hayatımızda büyük bir yer aldı. Geçmişten günümüze kadar sürekli gelişen ve gelişmeye devam eden telefon hayatımızın birçok noktasında işlerimizi kolaylaştırdı. Günümüzde ise internet ile birlikte birçok insan için günlük hayatın en çok kullanılan teknolojik aleti konumuna ulaştı.

5-UÇAK

1900 yılarda büyük çabalar sonucu yapılan 200 kanat modeli deneyen Wright kardeşler ilk motorlu uçağı 1903’te yapmışlardır. Günümüze kadar geliştirilen ve hayatımızda büyük önem taşıyan uçaklar hem yolcu hem de yük taşıyarak hayatımızı kolaylaştırıyor.

6-RÖNTGEN

Wilhelm Röntgen tarafından bulunan birçok alanda kullanılan ve hayatımızı kolaylaştıran röntgen cihazı 1895 yılında bulundu ve bununla birlikte sağlık alanında çok önemli gelişmelere imza attı.

7-BARUT

7-8 yüz yılar arasında ilk Çin’de üretildi. Güherçile, kükürt ve odun kömürünün karıştırılmasıyla elde edilen bu madde savaşların da gidişatını değiştirdi.

8- ANTİBİYOTİK

1928 yılarda Alexander Fleming tarafından şans eseri bulundu. Bulunan ilk antibiyotikse penisilindir. Sağlık alanında yapılan bu gelişme insan tedavisini bir adım daha ilerletti.

9- NÜKLEER ENERJİ

İlk olarak 1942’de Enrico Fermi’nin projesi olarak kuruldu. İlk santral Amerika Birleşik Devletleri’nde, Chicago kentinde kuruldu ve böylelikle enerji üretimi noktasında medeniyeti bir adım öteye taşıdı.

10-PUSULA

İlk pusula Çinliler tarafından MÖ 206’da icat edildi. Çinlilerden sonra Fransa ve İzlanda’da kullanılarak dünya üzerinde yaygınlaştı. Özellikle deniz taşımacılığında önemli bir yer edinerek dünyanın keşfi açışından önemli bir yer edindi. Birçok icat gibi o da gelişerek günümüze kadar geldi.

Kaynak: Haber Merkezi