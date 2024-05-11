- Gündem

MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) yapılacak çalışma nedeniyle Yeşilyurt ve Battalgazi’ye bağlı bazı mahallelerde kesinti yapılacağını açıkladı. İkizce TOKİ konutlarına su temini sağlayacak hattın yapımı için yapılacak çalışmaların 13 Mayıs 2024 Pazartesi saat 22.00’den 14 Mayıs 2024 Salı saat 04.00’e kadar süreceği bildirildi.

MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi mask
MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi
MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İkizce TOKİ konutlarına su temini sağlayacak hattın yapımı için su kesintisi yaşanacağı MASKİ trafından bildirildi. 13 Mayıs 2024 Pazartesi saat 22.00 ile 14 Mayıs 2024 Salı saat 04.00’e kadar yaşanacak kesinti için önlem alınması gerektiği belirtildi.

MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi
MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

MASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti nedeni şu şekilde açıklandı:

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Orduzu, Paşaköşkü, Salköprü, Samanlı, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Şehitfevzi, Şeyh Bayram mahallelerinde Gündüzbey Kaptaj ana isale hattı olan 1400 milimetre çaplı çelik hattan İkizce TOKİ evlerine su temini sağlayacak olan 800 milimetre çaplı çelik isale hattına bağlantı çalışması nedeniyle 13 Mayıs 2024 (Pazartesi) tarihi saat 22:00'dan 14 Mayıs 2024 (Salı) tarihi saat 04:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Önleminizi almanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”
MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi

# Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi, malatya MASKİ, MASKİ, malatya, malatya haber, Busabah malatya, malatya su kesintisi, İkizce TOKİ, malatya toki, yeşilyurt, battalgazi, ikizce

11 May 2024 - 22:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL