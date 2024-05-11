MASKİ’den Yeşilyurt ve Battalgazi’ye önemli uyarı! 13 Mayıs Malatya su kesintisi

İkizce TOKİ konutlarına su temini sağlayacak hattın yapımı için su kesintisi yaşanacağı MASKİ trafından bildirildi. 13 Mayıs 2024 Pazartesi saat 22.00 ile 14 Mayıs 2024 Salı saat 04.00’e kadar yaşanacak kesinti için önlem alınması gerektiği belirtildi.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

MASKİ tarafından su kesintisi yaşanacak mahalleler ve kesinti nedeni şu şekilde açıklandı:

“ Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Orduzu, Paşaköşkü, Salköprü, Samanlı, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Şehitfevzi, Şeyh Bayram mahallelerinde Gündüzbey Kaptaj ana isale hattı olan 1400 milimetre çaplı çelik hattan İkizce TOKİ evlerine su temini sağlayacak olan 800 milimetre çaplı çelik isale hattına bağlantı çalışması nedeniyle 13 Mayıs 2024 (Pazartesi) tarihi saat 22:00'dan 14 Mayıs 2024 (Salı) tarihi saat 04:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Önleminizi almanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz.”