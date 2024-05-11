O takım şampiyonluk kupasını kaldırdı

Göztepe, ligin son haftasında oynadığı Bodrum FK müsabakası sonrasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı haftalar önce garantileyen Göztepe, sezonun 34. ve son haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu. Karşılaşmanın hemen ardından sahaya dev bir platform kuruldu. Yöneticiler, teknik ekip, personel ve oyuncular teker teker anons edilerek müzik ve ışık gösterileriyle platforma davet edildi. Sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip dans edip oynayarak büyük bir coşku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti. Kupanın havaya kaldırılmasının ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.

Öte yandan olimpik branşlarda yer alan sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı