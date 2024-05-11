- Spor

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karagümrük mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, galatasaray, okan buruk, Erden Timur, son dakika, Karagümrük

11 May 2024 - 21:21 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL