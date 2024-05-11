Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi

Aromaterapi ve Mikrobiyotik Uzmanı, Uzman Eczacı Güzide Zehra Dişli Yazar’ın sunum yaptığı Malatya Eczacı Odası tarafından düzenlenen konferansa Malatya Eczacı Odası Saymanı Ecz. İbrahim Koç, eczacılar ve Eczacılık Bölümü öğrencileri de katıldı.
Aromaterapi ve Mikrobiyotik Uzmanı, Uzman Eczacı Güzide Zehra Dişli Yazar bağırsak sağlığı açısından önemli olan unsurları, doğal yağları, probiyotikleri detaylı bir şekilde eczacılara anlatarak önemli bilgilendirmelerde bulundu. İlaçların etken maddeleri ve bazı bağırsak sorunlarında uygulanması gerekenleri de aktaran Yazar, dinleyicilere eğitim verdi.
Bağırsaktaki zararlı ve yararlı bakteriler hakkında önemli bilgiler aktaran Dişli Yazar probiyotikler, prebiyotikler, bağırsak florası, bağırsaktaki denge, kolonizasyon direnci, bakteriosin üretimi, uçucu doğal yağlar ve daha birçok konu hakkında eczacılara önemli bilgiler vererek ilaç seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.