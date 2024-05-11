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Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi

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Malatya’da bağırsak sağlığının korunması ve bu yönde çeşitli hastalıklara iyi gelen bazı doğal yağlar, maddeler, etkenler ve ilaçlar hakkında, Malatya Eczacı Odası tarafından Aromaterapi ve Mikrobiyota konulu konferans düzenlendi. Konferansta Aromaterapi ve Mikrobiyotik Uzmanı, Uzman Eczacı Güzide Zehra Dişli Yazar sunum gerçekleştirdi.

Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi mask
Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi
Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi
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Aromaterapi ve Mikrobiyotik Uzmanı, Uzman Eczacı Güzide Zehra Dişli Yazar’ın sunum yaptığı Malatya Eczacı Odası tarafından düzenlenen konferansa Malatya Eczacı Odası Saymanı Ecz. İbrahim Koç, eczacılar ve Eczacılık Bölümü öğrencileri de katıldı.

Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi

Aromaterapi ve Mikrobiyotik Uzmanı, Uzman Eczacı Güzide Zehra Dişli Yazar bağırsak sağlığı açısından önemli olan unsurları, doğal yağları, probiyotikleri detaylı bir şekilde eczacılara anlatarak önemli bilgilendirmelerde bulundu. İlaçların etken maddeleri ve bazı bağırsak sorunlarında uygulanması gerekenleri de aktaran Yazar, dinleyicilere eğitim verdi.

Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi

Bağırsaktaki zararlı ve yararlı bakteriler hakkında önemli bilgiler aktaran Dişli Yazar probiyotikler, prebiyotikler, bağırsak florası, bağırsaktaki denge, kolonizasyon direnci, bakteriosin üretimi, uçucu doğal yağlar ve daha birçok konu hakkında eczacılara önemli bilgiler vererek ilaç seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Malatya’da “Aromaterapi ve Mikrobiyota” konferansı düzenlendi

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11 May 2024 - 21:18 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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