Saadet Partisi’nde 7’nci Olağan Kongre gerçekleşti

Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşti. bir dakikalık saygı duruşunu ile İstiklal Marşı okunarak başlayan kongrenin ilerleyişini devam ettirmek üzere İl Divan Başkanı Cumali Akçağ konuşma yaptı. Ardından Saadet Partisi Malatya Arguvan Başkanı Mehmet Yiğiter, Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Nihat Şahin, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, Saadet Partisi eski Milletvekili Yaşar Canbay, Saadet Partisi Hatay Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan sırasıyla konuşmalarını yaptılar. Konuşmaların ardından seçim kurulu için delegeler oy kullandı. Seçimi kazanan Nihat Şahin oldu.

“DİĞER PARTİLERDEN DAHA SEMPATİK DAVRANDIK”

Yeşilyurt ilçesinin faaliyet raporunu okuyan Saadet Partisi Malatya Arguvan Başkanı Mehmet Yiğiter,

“Haftalık ilçe yönetim toplantılarımızı aksatmadan yapmaya çalıştık. Divan toplantılarına veya genel merkezin yapmamızı istediği eğitim ve benzeri faaliyetlere gerek ilimize gerek Ankara'da gitmek suretiyle aksatmadan katıldık. Deprem sürecinde diğer ilkokulumuz kuruluşlarımızla birlikte ortaklaşa buralarda ciddi bir hizmet vermeye çalıştık. Yeşilyurt İlçe Teşkilatımız olarak adayımızı çıkarttık. Ayrıca Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde de yine bizim Yeşilyurt ilçe yönetiminden arkadaşlarımız belediye başkanı adayı olmak suretiyle oralarda da seçim çalışmalarımızı yaptık. Yaparken diğer partilerden biraz daha sempatik davranmaya çalıştık. Saadet Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın ikinci ayın altısı, iki bin yirmi üç tarihinde meydana gelen depremler sonucunda faaliyet gösterdiğimiz binanın yıkılması sonucu tüm evraklarımız ve büro malzemelerimiz zayi olmuştur. Bunun nedenine 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5 Mayıs 2024 tarihine kadar mali hiçbir gelir gider olmadı. Bunu bu şekilde faaliyet raporu olarak arz ediyorum”

şeklinde konuştu.

“EMPERYALİST ZİHNİYETLER İNSANLIĞI FELAKETE GÖTÜRDÜ”

Saadet Partisi Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Nihat Şahin, hakka ve adalete dayalı yeni bir dünya kurma görevini tarihi bir sorumluluk olarak yüklendiğini söyleyerek,

“Bugün ülkemizin ve dünyanın gelmiş olduğu noktada huzur ve refah için her zamankinden çok daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyaç vardır. Çünkü etkinliğini ve bütün dünyaya hissettiren emperyalist zihniyetler insanlığı felakete götürmüş ve ülkelerin iç işlerine doğrudan müdahale ederek darbelerin, krizlerin iç karışıklık türlü vesayet savaşlarının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Saadet Partisi milli görüş anlayışı ile başta milletimiz olmak üzere bütün insanlığı götürecek olan hakka ve adalete dayalı yeni bir dünya kurma görevini tarihi bir sorumluluk olarak yüklenmiştir. Gecenizi gündüzümüze katıp, davamızı daha yükseklere taşıyıp, bayrağını burca dikmek için gayret göstereceğiz inşallah”

dedi.

“HAREKET NOKTASI ŞEFKAT VE SEVGİDİR”

Herkes için refah ve herkes için izzet ve saygınlık istendiğini belirten Şahin,

“Biliyorum ve inanıyorum ki milli görüş hakkı üstün tutan, maneviyatçı olan ve nefsi davranmamayı ilke edinen milletimizin kendi dünya görüşüdür. Hareket noktası şefkat ve sevgidir. Adaletin kâmil manada tepkisi için gayret göstermek hukukun üstünlüğünü savunmaktadır. Herkes için adalet, herkes için refah ve herkes için izzet ve saygınlık istemektedir. Dolayısıyla iyinin, güzelin doğrunun, faydalının ve adil olanın egemenliği için çalışmaktadır. Bu dolayısıyla, bundan dolayı 7’nci Olağan Kongresine, Saadet Partimize, Yeşilyurt'umuza, Malatya'mıza, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum”

ifadelerini kullandı.

“BU ZULMÜ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, birçok ülkede Müslümanların kanının aktığını vurgulayarak,

“Müslümanlar olarak hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Yaklaşık 8 aydır devam eden Gazze'deki abluka, Gazze'deki zulüm, Gazze'deki katliam artarak devam etmektedir. Bugün Siyonizm’in tehlikesinin ne derece fazla olduğunu artık halkımız da milletimiz de anlamış oldu. Eskiden sapan taşları atardık. Füze yenirdi. Şimdi çocuklar hiçbir şey yapmadığı halde füze biçerler. İslam ülkelerinin birçoğunda Büyük Ortadoğu Projesi adı altında birçok ülkede Müslümanlar kan ağlamaktadır. İnşallah biz iktidara geldiğimiz zaman bu yapacağımız çalışmalarla bu gözyaşlarını dindireceğiz. Bu zulmü ortadan kaldıracağız”

diye konuştu.

“İŞ ADAMLARI VE ÜLKE YÖNETİCİLERİ İMTİHANI KAYBEDENLER”

Dünya lideri olarak kendini ortaya atanların büyük ülkelerle iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen Yaşar Canbay,

“Ekim'den beri bütün insanlık bir imtihan geçiriyor. Biz millet olarak bir imtihandayız. Bu imtihanı kazanan bir numaralı mücahitler aksa tufanını başlatan ve o direnişi bütün baskılara rağmen bütün soykırıma rağmen sürdüren Hamas üyeleri ve kardeşlerimiz bu imtihanın bir numaralı kazananlarıdır. 5 ay bu ülkede İsrail'e silah gönderen, gıda gönderen, ticareti kesmeyen siyasi Bir duruş ortaya koymayan süreci kapatamayan, İncirlik'i kapatamayan, iş adamları, ülkenin yöneticileri de bu imtihanı kaybedenlerdendir. Bugün dünya lideri olarak kendini ortaya atanların ne kadar aciz ne kadar başka büyük ülkelerin iş birlikçisi oldukları da ayna gibi ortaya çıkmıştır”

ifadelerine yer verdi.

“BÜTÜN İNSANLIK DÜNYASI SESSİZ”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, yaşanan katliama sessiz kalındığını söyleyerek,

“İnsanlık tarihi boyunca görmediğimiz kadar vahşet, kötülük, soykırımı bugün yaşıyoruz. Bugün ne acı ki bu acıları bu kadar felaketi yaşarken bütün İslam âlemi ve bütün insanlık dünyası sessiz. Olup biten her şeyi izliyor. Daha da vahimi ise bu katliama büyük ölçüde Müslümanlar destek veriyor. Dünya son yüzyıl içerisinde ve 2’nci cihan harbini yaşadı. Batılı ülkelerde bu kadar çok eylem, soykırıma karşı direniş varken Türkiye'de ses çıkmıyor. Eskiden önem verdiğimiz ne kadar kutsalımız Değerimiz hassasiyetimiz varsa maalesef bugün yok oldu”

şeklinde konuştu.

“SAADET PARTİSİ SÖZ SAHİBİ OLMALIDIR”

Saadet Partisi yeniden söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Çalışkan,

“İsrail'in bu vahşetine karşı Türkiye'de gerçek anlamda tepki koyan belki de Saadet Partisi diyebiliriz. Önümüzdeki dönem son derece önemli. Partimiz milli görüş yeniden ülkede söz sahibi olmalı. Bu fethi dönemi elbet geçecek. Ayrıca Saadet Partisi'ni güçlendirmek. Saadet Partisi bu milletin tarihini, kültürünü, benliğini temsil eden bir parti olarak var. Bu topraklarda söz sahibi olmalıdır. Bilelim ki bu topraklarda yürütülecek en iyi çalışma Saadet Partisi çatısı altında yürütülen çalışmalardır”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.